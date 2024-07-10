Око за око: Китай розпочинає власне розслідування торговельних бар’єрів ЄС

Китай розслідує, чи є нещодавні тарифи та дії Європейського Союзу проти другої економіки у світі бар'єром для вільної торгівлі.

Про це повідомляє Bloomberg.

В повідомленні йдеться, що Міністерство торгівлі Китаю розпочало розслідування після отримання запиту від Китайської торгової палати з імпорту та експорту машин та електронної продукції.

Зазначається, що процес буде охоплювати дії, вжиті проти китайської промисловості, включаючи потяги, фотоелектричні продукти, вітроенергетику та обладнання для забезпечення безпеки.

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Очікується, що процес має бути завершений до 10 січня з можливим продовженням до середини квітня.

Між ЄС і Китаєм наростає торговельна напруженість через заяви про те, що на думку ЄС Пекін використовує недобросовісну торговельну практику для отримання переваг для своїх компаній.

Китай поскаржився, що розслідування ЄС щодо його продукції порушує принцип вільної торгівлі. ЄС заявляє, що його тарифи на електромобілі компенсують масивні державні субсидії Пекіна, які дали китайським компаніям несправедливу фору.

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Нагадаємо:

Перспектива запровадження європейських тарифів скоротила на 20-30 відсоткових пунктів зростання китайського експорту електромобілів та гібридних автомобілів за останні місяці.

Рішення щодо 38% тарифів прийнято після розслідування ЄС. Цей крок може скоротити імпорт електромобілів на чверть.

Пекін сподівається, що Європейський Союз перегляне тарифи на китайські електромобілі та припинить рух у "хибному напрямку", щоб захистити свою автомобільну промисловість від конкуренції.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

Деякі уряди країн ЄС вагаються чи підтримувати додаткові тарифи на електромобілі з КНР.