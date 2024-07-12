В Украине увеличили объем ограничения света в пятницу из-за аномальной жары

В пятницу 12 июля энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00, вместо анонсированных ранее 16:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"12 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 14:00 до 24:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений

В то же время в другие часы суток энергетики будут применять только три очереди.

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Отмечается, что потребление электроэнергии в стране - на максимальной отметке для летнего периода. Причина ограничений - аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.

Напомним:

В пятницу 12 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

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Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.