В "Укренерго" назвали умову, за якої можна буде позбутися дефіциту в енергосистемі

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі УП.

За його словами, прогноз від МВФ щодо відновлення енергетики до кінця 2025 року - це консервативний сценарій.

"Якби ми зараз уявили собі ситуацію, коли обстріли повністю припиняються, то відновити пошкоджену генерацію до рівня відсутності дефіциту наступної весни та літа цілком реалістично", - заявив він.

Реклама:

Втім, залишається питання, що саме буде робити ворог.

Він додав, що важливою характеристикою у прогнозі МВФ є те, що масштаб та вплив пошкоджень буде обмежений через стійкість української енергосистеми.

"МВФ визнає, що можуть бути якість нові атаки, а з іншого боку розуміє, що наша стійкість допоможе швидше відновлюватися", - підкреслив Кудрицький.

Реклама:

Нагадаємо:

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Економічна правда.