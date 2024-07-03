Украинцам назвали даты существенного уменьшения графиков отключения света

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Об этом сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Ситуация в энергосистеме на том же уровне, на котором находится сегодня, будет до 20-х чисел июля. В 20-х числах июля мы планируем выход в работу из ремонтов ряда генерирующих установок и соответственно появится дополнительная мощность в системе, что приведет к существенному смягчению графиков", - заявил он.

В то же время Бойко добавил, что дефицит останется, но он будет существенно меньше, чем сейчас.

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Напомним:

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Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что правительство сейчас работает над получением согласия со стороны Евросоюза по вопросу увеличения импорта электроэнергии в Украину.

В среду 3 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, большую часть которых будут ограничивать три очереди отключений одновременно.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.