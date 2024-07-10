Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Детальніше про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Що таке черга відключення

Споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на 6 черг. Черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабінету міністрів).

Як споживання обмежується за чергами

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станція електроенергії та імпортованої з ЄС.

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Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр "Укренерго" має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії в системі. Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.

Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу – визначають обленерго у кожному регіоні.

Скільки годин не буде світла

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Інформацію про те, який графік погодинних відключень, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, на їхніх сторінках у соцмережах.

Як може не бути світла 12 годин, коли три черги діють, наприклад, з 16:00 до 18:00

Коли три черги графіків відключень діють протягом всієї доби, то це означає, що в цю добу у вас сумарно буде 12 годин без світла.

Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена в цей період. Але тривалість черги та її переключення – визначають обленерго у кожній області.

Різниця "Укренерго " та обленерго

НЕК "Укренерго" - державний оператор енергосистеми України (оператор системи передачі).

"Укренерго":

транспортує (передає) електроенергію магістральними високовольтними мережами класом напруги від 750 тисяч вольт до 220 тисяч вольт від електростанцій до мереж обленерго;

стежить за балансом між виробленою всіма українськими електростанціями енергією та рівнем споживання в країні;

Обленерго:

у кожному регіоні є оператор, який розподіляє електроенергію з мережі "Укренерго" до споживачів мережами класом напруги від 110 тисяч вольт до 220 вольт.

"Укренерго" не постачає електроенергію безпосередньо споживачам, не визначає, з яких адрес споживачів складаються черги, не формує графіки відключень у будь-якому регіоні. Це – функції обленерго.

Чому обмежують споживання

Головна причина застосування графіків погодинних відключень – наслідки восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року. Втрати української енергосистеми перевищують 9 ГВт потужності. Ця потужність еквівалентна споживанню у пікові години влітку Нідерландів або Фінляндії.

На дефіцит потужності в системі також впливає зростання споживання через літню спеку. Наприклад, у вівторок 9 липня споживання зросло на понад 5%, порівняно із понеділком, 8 липня.

Економічна правда.