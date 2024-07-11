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Графики отключения света в пятницу: во второй половине суток ограничений будет больше

Четверг, 11 июля 2024, 17:38 - Артур Крыжный

В пятницу 12 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

"12 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.

С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы - три.

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При этом, по сообщению ДТЭК, в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.

Напомним:

Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".

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Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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