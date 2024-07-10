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Новости 10 июля: заочный арест Жеваго, бесплатный роуминг на год 

Среда, 10 июля 2024, 21:00 - Виктор Волокита

О заочном аресте Жеваго: 10 июля ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, подозреваемому в даче взятки председателю и судьям Верховного Суда. Сейчас миллиардер находится во Франции. 

Адвокаты Жеваго намерены обжаловать решение в апелляционной палате ВАКС, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.

О бесплатном роуминге: Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили на год.

Об "Охматдет": Энергетики ДТЭК установили трансформаторные подстанции, смонтировали необходимое оборудование и запитали больницу "Охматдет".

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Сбор United24 и monobank для "Охматдета", стартовавший в понедельник, закрыт, собрано 300 миллионов гривен, что втрое больше начальной целевой суммы.

Российская ракета Х-101, которая разрушила "Охматдет", базируется на компонентах западного производства, что свидетельствует об успехе Кремля в обходе санкций.

Об электричестве: В четверг 11 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

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О финансовом рынке: За прошлый месяц количество участников небанковского финансового рынка в Украине уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один - до 62.

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Экономическая правда  

Жеваго суд Охматдит электроэнергия
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