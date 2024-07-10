За місяць з фінансового ринку України пішли 24 компанії та один банк 

За минулий місяць кількість учасників небанківського фінансового ринку в Україні зменшилася до 990 (із 1014 у травні), а кількість банків скоротилася на один – до 62.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, станом на 30 червня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

548 фінансових компаній (було 555);

78 страховиків non-life (було 83), 12 life-страховиків (без змін) та один страховик зі спеціальним статусом;

116 ломбардів (було 119);

120 кредитних спілок (було 125);

1 лізингодавець (було 5);

40 страхових брокерів (без змін);

74 колекторські компанії (без змін).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (без змін) та 31 небанківську фінансову групу (було 27).

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В НБУ також зазначили, що на платіжному ринку продовжують діяти 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Ринок надавачів фінансових платіжних послуг також не змінився. Там працюють:

20 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк ‒ емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

Також на платіжному ринку діють 44 комерційні агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

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Нагадаємо:

У червні Національний банк України відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі банк" та виключив відомості про АТ "АЛЬПАРІ БАНК" із Державного реєстру банків.

Економічна правда