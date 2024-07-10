Енергетики повернули світло в "Охматдит"

Енергетики ДТЕК встановили трансформаторні підстанції, змонтували необхідне обладнання і заживили лікарню "Охматдит".

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Дві безсонні ночі, три нові трансформаторні підстанції, 29 змонтованих кабельних ліній – і дитяча лікарня знову заживлена", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по лікарні було зруйновано, зокрема, дві підстанції, які живили об'єкт.

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Згодом енергетики розпочали роботи по встановленню трансформаторів для відновлення енергоживлення "Охматдиту".

Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

Економічна правда.