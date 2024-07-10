Українці зібрали 300 мільйонів для "Охматдиту": збір United24 та monobank закрито

monobank

Збір United24 та monobank для Охматдиту, що стартував у понеділок, закрито, зібрано 300 мільйонів гривень, що втричі більше за початкову цільову суму.

Про це повідомила пресслужба платформи United24.

"До збору долучилися понад 320 000 людей з 55 країн, а також велика кількість компаній", - йдеться у повідомленні.

Найбільший донат на 20 мільйонів гривень відправила онлайн-платформа Grammarly. AWT Баварія та Kernel перерахували по 10 мільйонів - другий та тертій за розмірами донати. Загалом близько 50 компаній зробили внесок до фонду.

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До збору також долучились велика кількість іноземних та українських зірок.

"Банку розбито. Усім дякуємо", - зазначив співвласник mono Олег Гороховський.

Нагадаємо:

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Фандрейзингова платформа United24 і monobank закрили збір на 250 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Учасники ініціативи UNITED24 і monobank на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" зібрали вже 140 млн грн при заявленій цільовій сумі 200 млн грн, хоча ініціативу оголосили лише ближче до вечора в понеділок.

Економічна правда.