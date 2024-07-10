ВАКС заочно арештував Жеваго у справі про хабар голові Верховного Суду

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10 липня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, підозрюваному у наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Як йдеться в повідомленні, після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП також додали, що на момент вчинення злочину і на теперішній час Жеваго знаходиться на території Французької Республіки.

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Адвокати Жеваго мають намір оскаржувати сьогоднішнє рішення у апеляційній палаті ВАКС, а також звернутися до Європейського суду з прав людини.

Вони повідомляють про обрання Жеваго ВАКС запобіжного заходу в порядку ч. 6 ст. 193 КПК.

На їх думку, можливою метою обрання судом такого запобіжного заходу є подальше проведення спеціального досудового розслідування без участі Жеваго.

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Адвокати вважають такі дії НАБУ та САП маніпулятивними. Адже, більше року детективи комунікували та здійснювали всі необхідні процесуальні дії за участі Костянтина Жеваго.

Також на думку адвокатів, у такий спосіб детективи позбавляють Жеваго можливості захищатися від звинувачень проти нього, чим порушують його конституційні права.

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Нагадаємо:

Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали тоді чинного голову суду Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомили про підозру йому та його спільнику – адвокату.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго причетний до організації передачі хабаря.

У САП також повідомляли, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників ПГЗК у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.

У травні ДБР повідомило нову підозру мільярдеру Костянтину Жеваго та його трьом спільникам у справі виведення 519 млн грн з банку "Фінанси та Кредит".

17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

Економічна правда