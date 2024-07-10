Елітні колеса. Чому продажі дорогих автомобілів б'ють рекорди

Можливо, на це питання немає простої відповіді. Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький раніше зазначав, що в перший рік великої війни головним чинником, який впливав на продажі нових авто в Україні, була наявність таких автомобілів на складах дилерів.

"Значний попит на якусь популярну модель може випередити логістичні можливості постачальника. Наслідком цього зазвичай стає брак пропозицій, який врешті впливає на статистику. Тож зараз ми бачимо не картину попиту, а результати старань дилерів щодо постачання автомобілів", – наголошував він.

Крім того, українські дилери BMW у 2023 році зарезервували для України частину авто, які планувалося поставити на російський ринок, і навіть продавали їх з певною знижкою. Проте за два роки війни логістику, акції, перерозподіл запасів більше не можна вважати головними причинами змін позицій брендів на ринку.

Реклама:

Найімовірніше, склалася низка факторів. Серед них – відкладений попит з боку чиновників. На початку великої війни народні депутати скасували обов'язкове електронне декларування статків. Розслідування журналістів не раз показували, що саме службовці є одними з драйверів цього ринку. Серед них – родина голови Антимонопольного комітету, судді та прокурори, народні депутати і навіть воєнкоми.

Є ще один фактор, який допомагає збільшувати продажі дорогих авто: фундаментальні зміни в економіці.

В економкласі найбільше падіння продажів зафіксоване в прифронтових регіонах. Утім, зменшення кількості реєстрацій автомобілів цього сегменту – норма для всієї країни. Це зайвий раз підтверджує простий факт: продажі нових авто в Україні зараз удвічі менші, ніж у 2021 році.

Таке ж падіння продажів елітних машин – і в східних областях. Наприклад, у Харкові авторинок упав на 60-65% порівняно з 2021 роком. Проте на правобережній Україні все навпаки. В Івано-Франківській, Закарпатській та Черкаській областях продажі дорогих автівок зараз удвічі більші, ніж були три роки тому.

Зміна реєстрацій масових та елітних автомобілів у 2024 році порівняно з 2021 роком

Ці показники можна пояснити і тим, що дилери не ризикують везти автомобілі вартістю майже 100 тис дол в умовний Харків, який щодня обстрілюють росіяни, і новими економічними реаліями, у яких найвищі зарплати і ціни на квартири на Закарпатті, а митники в західних областях стали новою грошовою елітою.

Крім того, що високі продажі елітних авто підривають довіру до слів президента Володимира Зеленського про падіння рівня корупції, це явище ще й шкодить економіці, яка втратила третину своєї міцності і стільки ж населення: хтось залишився на тимчасово окупованих територіях, а хтось виїхав за кордон.

За січень-квітень було імпортовано автомобілів на 1,5 млрд дол, що на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Наразі це помітна стаття споживчого імпорту, яка не сильно відстає від традиційно головної імпортної статті – пального, якого ввезли на 2,6 млрд дол.

Ця комбінація, крім збільшення імпорту техніки і товарів для військових, стала рушійним фактором найбільшого в історії України негативного торговельного балансу. Про наслідки того, що країна більше купує ззовні, ніж продає, і це тисне на валютний ринок, неважко здогадатися.