Новые правила для беженцев в Польше, пропуск грузовиков на границе: что изменилось с 1 июля в Украине

В июле 2024 года украинцев ждет ряд изменений, в частности для украинских беженцев в Польше. Также несколько изменений будут касаться функционирования общественного транспорта в Киеве и Львове.

ЭП рассказывает подробнее, что изменилось для украинцев в июле 2024 года.

Пропуск украинских грузовиков

Польша с 1 июля приостановила пропуск украинских грузовиков, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки. Пункты пропуска на границе с другими странами работают в обычном режиме.

В то же время заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в Facebook отметил, что никаких разрешений на двусторонние перевозки не нужно.

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"Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, который позволяет перевозчикам адаптироваться к новым правилам", - отметил Деркач.

Новое торговое соглашение с Канадой

1 июля вступает в силу обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA), имеющее целью укрепить двустороннее экономическое партнерство.

Соглашение сохраняет условия доступа к рынку для товаров из соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.

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В Министерстве экономики Украины отмечали, что обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной.

Изменения в общественном транспорте

Во Львове с 1 июля начали тестировать бесплатную пересадку в общественном транспорте. В частности, пассажир сможет сделать пересадку на другой автобус, трамвай или троллейбус в течение 40 минут после первой валидации без дополнительной оплаты.

За все валидации, осуществленные в пределах 40 минут, пассажир заплатит как за одну - 13 грн. Все пересадочные поездки нужно обязательно регистрировать в каждом транспортном средстве.

Также в Киеве изменения коснутся школьников. Так, с 1 июля по 31 августа проезд в общественном транспорте для них стал платным. На период каникул за школьный проездной скидка составит 75% (а не 100%).

Купить проездной билет со скидкой можно через приложение Киев Цифровой или терминал самообслуживания.

Изменения для украинских беженцев в Польше

В Польше с 1 июля изменились правила, регламентирующие нормы пребывания украинцев на территории страны. Ранее украинские беженцы имели 30 дней после прибытия в Польшу, чтобы получить PESEL. Однако уже с июля украинцы должны немедленно обратиться в местные органы власти, чтобы получить PESEL.

Также новым условием получения PESEL UKR является обязательное наличие действительного загранпаспорта. Ранее можно было предъявить внутренний паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Выплаты субсидий для жителей ВОТ

Жители в районах активных боевых действий и временно оккупированных территорий для продолжения получения субсидий и льгот с 1 июля должны обратиться в органы Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и документами.

Обратиться в орган Фонда можно через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг.

Также заявление подать онлайн через сайт ПФУ, мобильное приложение или через портал "Дія", или же отправить по почте в адрес органа ПФУ.