У Львові запустять безоплатну пересадку в громадському транспорті: як це працюватиме 

У Львові з 1 липня тестуватимуть безоплатну пересадку в громадському транспорті. Зокрема, пасажир зможе зробити пересадку на інший автобус, трамвай чи тролейбус упродовж 40 хвилин після першої валідації без додаткової оплати.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

За всі валідації, здійснені в межах 40 хвилин, пасажир заплатить як за одну – 13 грн. Усі пересадкові поїздки потрібно обов’язково реєструвати в кожному транспортному засобі.

Як працюватиме безоплатна пересадка

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Скористатися послугою можна буде лише з ЛеоКарт – це спеціальна ммісцева транспортна картка. Пасажир заходить у будь-який транспорт, валідується і має 40 хв, щоб пересісти у наступний транспортний засіб.

Зайшовши в інший автобус, трамвай чи тролейбус, пасажир повинен знову прикласти свою ЛеоКарт, але кошти спишуться як за одну поїздку. Також немає обмежень, скільки пересадок фізично можна зробити, головне встигнути зробити це до 40 хвилин.

"Технічно кошти резервуються за кожну валідацію. До прикладу, якщо людина зробила три пересадки в межах 40 хвилин, на рахунку ЛеоКарт зарезервує 39 грн. Але під час вечірнього клірингу система підсумує інформацію про всі поїздки у громадському транспорті і якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт до 40 хвилин, то з рахунку спише лише 13 гривень. Актуальний баланс ЛеоКарт відображатиметься наступного дня", – розповів керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

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Тому важливо, щоб пасажири, які планують робити пересадку, заздалегідь подбали про достатній баланс на транспортній картці.

Перевірити час валідації можна через валідатор у салоні транспорту.

Виручку за поїздки з пересадками оператор е-квитка – ЛКП "Львівавтодор" – перераховуватиме тому перевізнику, де пасажир здійснив першу валідацію.

Нагадаємо:

У Києві для школярів з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті буде платним. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%.