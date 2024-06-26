З 1 липня між Україною та Канадою буде діяти нова торговельна угода

1 липня набуває чинності оновлена Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA), що має на меті зміцнити двостороннє економічне партнерство.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Як йдеться в заяві, оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну та економічну співпрацю між Канадою і Україною.

Зазначається, що угода зберігає умови доступу до ринку для товарів з угоди 2017 року та була оновлена, щоб включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

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В заяві підкреслюють, що Канада віддана зміцненню своїх відносин з Україною, підтримуючи її безпеку та стабільність.

Міністри продовжуватимуть надавати додаткові можливості канадським і українським підприємствам і працівникам для стимулювання міцного, сталого та інклюзивного економічного відновлення.

Як підкреслила перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко, оновлена CUFTA - перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення півострова від окупантів.

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Загалом текст документа побудовано на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики й Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Фактично це пакт з партнерами, які підтримують нашу торгову безпеку.

Нагадаємо:

Канада виділяє 76 млн канадських доларів (55,7 млн доларів США) на ініціативу під керівництвом Німеччини, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття російських атак.

Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США).