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До кінця літа проїзд в громадському транспорті для школярів Києва буде платним

Вівторок, 25 червня 2024, 17:17 - Артур Крижний

Для школярів Києва з липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті буде платним.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%", - йдеться у повідомленні.

Придбати проїзний квиток зі знижкою можна через застосунок Київ Цифровий або термінал самообслуговування.

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"Поповнити учнівський також можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), в додатку EasyPay та на сайті КП ГІОЦ", - додали у пресслужбі.

Також з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.

Економічна правда.

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