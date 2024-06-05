Новости 5 июня: США готовы предоставить Украине $50 миллиардов кредита, 300 миллионов евро от ЕБРР на поддержку энергетики

О кредите под прибыль росактивов. США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок.

О деньгах от ЕБРР. Премьер-министр Денис Шмыгаль и Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает, что ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.

Об отключении света. Из-за российских обстрелов генерации Украины, до зимы жители страны, вероятно, будут проводить большую часть дня без света.

В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

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Об оборонном заводе. Канадский производитель бронеавтомобилей планирует инвестировать десятки миллионов долларов в новое украинское предприятие.

Об "Одесской киностудии". "Одесская киностудия" из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование.

Эксклюзив ЭП

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Бронетехника, собственный завод и возвращение беженцев. Как канадский Roshel заходит в Украину

Канадская компания сначала производила бронированные автомобили для коммерческих нужд. Теперь в Украине доработанные версии Senator активно участвуют в боевых операциях. Все настолько серьезно, что компания открывает в Украине завод. (укр)

Ударить российскими активами по агрессору. Как использовать замороженные миллиарды Кремля?

Идет третий год, как сотни миллиардов российских активов мертвым грузом лежат в западных юрисдикциях. Как их использовать против агрессора?(укр)