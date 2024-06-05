"Одесская киностудия" с лишними расходами на 400 миллионов может прекратить существование - аудиторы 

"Одесская киностудия" из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование.

Об этом говорится в заключении Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины по результатам аудита финансовой деятельности компании.

Аудиторы установили, что за последние пять лет из-за неэффективных управленческих действий и решений киностудия недополучила доходов или потеряла такую возможность, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 млн грн.

В частности, до сих пор не проведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество - земельные участки ЧАО "Одесская киностудия", расположенные в элитной зоне Одессы на побережье Черного моря общей площадью 6,62 га.

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"Такое промедление может привести к безвозвратной потере киностудией этих земель, первоначальная стоимость которых составляет более 61 млн грн.", - говорится в сообщении.

Кроме того, не проведение переоценки стоимости имущества, принадлежащего киностудии, привело к занижению стоимости ее активов почти на 200 млн гривен.

Значительные проблемы киностудии связаны с доходами от авторских прав на свою продукцию.

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Например, во время аудита установлено, что Государственное агентство Украины по вопросам кино передало частной структуре ООО "Фирма Будущее" исключительные имущественные авторские права на использование национального культурного наследия и общегосударственной собственности Украины - Фильмофонда, созданного ГП "Одесская киностудия художественных фильмов" в период с 1955 по 1991 годы.

Всего насчитывается 269 картин, среди которых общеизвестные фильмы: "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Электроника", "Место встречи изменить нельзя", "Дети капитана Гранта" и др. В результате чего "Одесская киностудия" не получила дополнительных поступлений на сумму почти 13 млн грн.

"Отдельной проблемой остается получение доходов от роялти, которые значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов. Такая ситуация может нанести убытки на сумму более 40 млн гривен", - сделали выводы аудиторы.

Экономическая правда