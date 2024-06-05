"Одесская киностудия" с лишними расходами на 400 миллионов может прекратить существование - аудиторы
"Одесская киностудия" из-за неэффективных управленческих решений руководства и бездействия акционеров стала убыточной и рискует прекратить свое существование.
Об этом говорится в заключении Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины по результатам аудита финансовой деятельности компании.
Аудиторы установили, что за последние пять лет из-за неэффективных управленческих действий и решений киностудия недополучила доходов или потеряла такую возможность, а также осуществила лишние расходы на общую сумму более 400 млн грн.
В частности, до сих пор не проведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество - земельные участки ЧАО "Одесская киностудия", расположенные в элитной зоне Одессы на побережье Черного моря общей площадью 6,62 га.
"Такое промедление может привести к безвозвратной потере киностудией этих земель, первоначальная стоимость которых составляет более 61 млн грн.", - говорится в сообщении.
Кроме того, не проведение переоценки стоимости имущества, принадлежащего киностудии, привело к занижению стоимости ее активов почти на 200 млн гривен.
Значительные проблемы киностудии связаны с доходами от авторских прав на свою продукцию.
Например, во время аудита установлено, что Государственное агентство Украины по вопросам кино передало частной структуре ООО "Фирма Будущее" исключительные имущественные авторские права на использование национального культурного наследия и общегосударственной собственности Украины - Фильмофонда, созданного ГП "Одесская киностудия художественных фильмов" в период с 1955 по 1991 годы.
Всего насчитывается 269 картин, среди которых общеизвестные фильмы: "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Электроника", "Место встречи изменить нельзя", "Дети капитана Гранта" и др. В результате чего "Одесская киностудия" не получила дополнительных поступлений на сумму почти 13 млн грн.
"Отдельной проблемой остается получение доходов от роялти, которые значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов. Такая ситуация может нанести убытки на сумму более 40 млн гривен", - сделали выводы аудиторы.
Экономическая правда