Канадская Roshel построит в Украине оборонный завод: компания рассказала детали

Канадский производитель бронеавтомобилей планирует инвестировать десятки миллионов долларов в новое украинское предприятие.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

По словам генерального директора компании Романа Шимонова, решение об открытии предприятия в Украине уже принято. Компания рассчитывает инвестировать "десятки миллионов долларов" и создать "сотни" новых рабочих мест. Завод будет ориентирован как на украинский, так и на европейский рынок.

"Украина имеет мощную инфраструктуру, которая осталась с распада СССР, и не вся она используется эффективно. У вас есть дешевое электричество, рабочая сила, производственные цепи, которые сейчас выстраиваются, много людей с высшим образованием. Набирая украинцев на работу, мы видим большую разницу, по сравнению с выходцами из других регионов, где нет культуры производства", - отметил Шимонов.

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200 сотрудников компании являются вынужденными переселенцами из Украины. По словам Шимонова, многие из них хотят вернуться домой. Roshel рассчитывает устроить часть из них на новом украинском предприятии.

Главным продуктом компании является бронеавтомобиль Senator, которых поставлено в Силы обороны уже 1140 штук. Украина получает эти машины от партнеров, а также покупает за собственные средства.

Подробнее читайте в тексте: Бронетехника, собственный завод и возвращение беженцев. Как канадская Roshel заходит в Украину

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Экономическая правда.