ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетики - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль и Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает, что ЕБРР аккумулирует 300 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Эта поддержка поможет в реализации нашей цели - обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение на всю территорию Украины", - отметил Шмыгаль.

Так, как отмечается в сообщении, средства пойдут государственным энергетическим компаниям "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Укранафта" на восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, а также на строительство новой децентрализованной генерации.

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Напомним:

Всего с начала полномасштабного вторжения России ЕБРР предоставил Украине 4 млрд евро финансирования.