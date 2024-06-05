В четверг свет снова будут отключать все сутки по всей стране согласно графикам
Среда, 5 июня 2024, 18:45 -
В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей", подчеркнули в "Укрэнерго".
Реклама:
Читайте также: Сколько еще будем без света? Все, что нужно знать об отключении электроэнергии
Напомним:
На среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме тоже прогнозировался в течение всех суток.
Реклама:
Экономическая правда
Реклама: