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В четверг свет снова будут отключать все сутки по всей стране согласно графикам

Среда, 5 июня 2024, 18:45 - Виктор Волокита

В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей", подчеркнули в "Укрэнерго".

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Напомним:

На среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме тоже прогнозировался в течение всех суток.

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Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия населения
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