До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Из-за российских обстрелов генерации Украины, до зимы жители страны, вероятно, будут проводить большую часть дня без света.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Первая кампания воздушных бомбардировок России зимой 2022-2023 годов была направлена на электрическую сеть страны, которую, по словам чиновников и экспертов, можно было относительно легко восстановить. Но последние обстрелы сосредоточены на тепловых и гидроэлектростанциях, которые будет гораздо сложнее и дороже отремонтировать, отстроить или заменить.

"Один украинский чиновник описал субботний удар (1 июня - ЭП) как "разрушительный", тогда как другой отметил, что, вероятно, до зимы жители будут проводить большую часть дня без света", — пишет газета.

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Напомним:

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Ранее сообщалось, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что последствия российских атак на энергетику страны долгосрочные, и поэтому экономия будет частью повседневной жизни в последующие годы.

Экономическая правда.