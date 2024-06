Китайские банки начали блокировать транзит товаров в Россию

Китайские банки продолжают усложнять жизнь российским импортерам: чтобы принять товар через третьи страны, они требуют подтверждений, что он пойдет именно туда, а не в РФ. Этим они разрушают популярную схему проведения платежей за поставки в РФ через "дружественные" страны.

Об этом пишет The Moscow Times.

Службы комплаенса сразу нескольких китайских банков при проверке переводов стали требовать подтверждения того, что товар, который закупают по документам бизнесмены из так называемых "дружественных" стран - Сербии, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, будет доставлен именно в эти страны, рассказали изданию импортеры, получившие такие запросы.

В отправителях, по их словам, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярный у внешнеторговых компаний Zhejiang Chouzhou и даже небольшие региональные сельскохозяйственные банки, а также созданный для работы с санкционным Ираном Kunlun Bank.

"Через третьи страны платят не только те, кто хочет ввезти в Россию „жестко санкционные" грузы - хотя они, конечно, в первую очередь, - но и импортеры товаров, не попадающих под ограничения. Китайские банки с февраля, когда США пригрозили вторичными санкциями всем, кто помогает России в обходе ограничений, с большим подозрением относятся к любым российским деньгам.

Напрямую из России в Китай проходит хорошо, если четверть платежей, и то непонятно, по какому принципу: один и тот же банк вчера мог принять платеж за одну партию товара, а сегодня - отказать в перечислении денег за точно такую же партию", - пишет издание со ссылкой на крупного закупщика автомобильных запчастей.

Поэтому многие компании, не желающие играть в лотерею, стали пользоваться услугами партнеров или платежных агентов в третьих странах - это дороже (в лучшем случае плюс 4-6% к цене), но гораздо надежнее и быстрее, пояснил источник. Но теперь и там возникли проблемы, добавляет издание.

Напомним:

Три крупнейших банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие трансакции клиентам. Новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

С конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты и наборы для сборки электроники, в частности серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры.

Экономическая правда