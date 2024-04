Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику – СМИ

С конца марта китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты и наборы для сборки электроники, в частности серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

По словам собеседников газеты, речь идет, в частности, о "кит-наборах", в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и прочее.

При этом транзакции блокируют даже у тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах на поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами.

"Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне", - рассказывает источник издания.

Проблемы с проведением платежей через Китай, а также Турцию и Казахстан начались с конца декабря 2023 года, после вступления в силу указа президента США Джо Байдена, который разрешил вводить санкции против иностранных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против России.

Три крупнейших банка Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China - перестали принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Сразу несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие трансакции клиентам. Новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

