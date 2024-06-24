Новости 24 июня: отключения света, в "Дії" зарегистрировали первые браки онлайн

Об отключениях света. Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

В украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов россиян - импорт, который на максимуме, не решает эту проблему.

О браках онлайн в "Дії". В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".

О санкциях против РФ. Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.

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О жатве. В Украине началась жатва - уже собрали около 100 тысяч тонн различных сельскохозяйственных культур.

Об Ukraine Facility. Глава НБУ Андрей Пышный вместе с министром финансов Сергеем Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility - 24 июля документ также был подписан партнерами из Европейской комиссии.

Эксклюзив ЭП

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"Дания и Турция могут прикончить Россию за год". Экономист о "финансовом" фронте войны

Профессор Университета Калифорнии Беркли Юрий Городниченко – один из самых успешных украинских экономистов. В интервью ЭП он рассказывает о неизбежности повышения налогов, влиянии мобилизации и российской экономике. (укр)