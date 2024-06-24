Новости 24 июня: отключения света, в "Дії" зарегистрировали первые браки онлайн
Об отключениях света. Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
В украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов россиян - импорт, который на максимуме, не решает эту проблему.
О браках онлайн в "Дії". В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".
О санкциях против РФ. Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.
О жатве. В Украине началась жатва - уже собрали около 100 тысяч тонн различных сельскохозяйственных культур.
Об Ukraine Facility. Глава НБУ Андрей Пышный вместе с министром финансов Сергеем Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility - 24 июля документ также был подписан партнерами из Европейской комиссии.
Эксклюзив ЭП
"Дания и Турция могут прикончить Россию за год". Экономист о "финансовом" фронте войны
Профессор Университета Калифорнии Беркли Юрий Городниченко – один из самых успешных украинских экономистов. В интервью ЭП он рассказывает о неизбежности повышения налогов, влиянии мобилизации и российской экономике. (укр)