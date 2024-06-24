Критически не хватает внутренней генерации электроэнергии, импорт не решает проблемы – Yasno

В украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов россиян - импорт, который на максимуме, не решает эту проблему.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Мы сейчас зависим от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят существенные колебания в течение даже одного дня.

Сейчас идут ремонтные (профилактические) работы на атомных станциях. Поэтому некоторые блоки не работают. Что очень существенный фактор", - добавил Коваленко.

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По его словам, в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления, отметил он.

"Сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины. Что исключает фактор критической инфраструктуры и другие. Там есть еще несколько изменений, которые должны ввести и оно заработает.

Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно когда время приходится на пиковые часы. Мы и ОСР будем максимально быстро сообщать об изменениях. Но для планирования - лучше не рассчитывать. В белой зоне свет должен быть", - написал также Коваленко.

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Напомним:

Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. Причина - снижение возможностей электростанций вырабатывать электроэнергию из-за последствий атак.

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