Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

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Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"25 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

По сообщению НЭК "Укрэнерго", объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. Причина - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак.

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В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним:

Энергокомпания ДТЭК вводит в понедельник, 24 июня, с 19:00 новые графики отключений для Днепропетровской области, которые помогут лучше проходить пики нагрузки.

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Экономическая правда.