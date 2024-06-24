Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно
Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"25 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.
По сообщению НЭК "Укрэнерго", объем ограничений будет больше с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. Причина - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак.
В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Напомним:
Энергокомпания ДТЭК вводит в понедельник, 24 июня, с 19:00 новые графики отключений для Днепропетровской области, которые помогут лучше проходить пики нагрузки.
Экономическая правда.