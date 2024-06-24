Совет ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении РФ

Совет ЕС утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на российскую агрессию против Украины.

Соответствующее решение было принято 24 июня, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Эти санкции "нанесут дальнейший удар по режиму Путина и тем, кто поддерживает его незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины".

"14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины и стремлении ограничить преступную деятельность России против украинцев, включая попытки обойти меры ЕС", - подчеркнул Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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14-й пакет в частности включает ограничительные меры в отношении 116 физических и юридических лиц, "ответственных за действия, которые подрывают или создают угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

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