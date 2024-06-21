Новости 21 июня: графики отключений света, санкции США против российской Kaspersky Lab

О графики отключений света. В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.

О санкциях против российской Kaspersky Lab. Министерство финансов США ввели санкции против 12 граждан РФ: под ограничительные меры, в частности, попало руководство "Лаборатории Касперского".

О ПриватБанке. Государственный ПриватБанк объявил, что 22 июня будет проводить регламентные работы процессинга: операции с картами будут на паузе с полуночи до 7 утра.

Об азартных играх. Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита.

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О Rheinmetall. На обустройство немецкого завода Rheinmetall по производству артиллерийских боеприпасов может уйти 3-4 года.

Эксклюзив ЭП

Rheinmetall рвется на восток. Как Украина будет производить и продавать немецкое оружие

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Немецкий оборонный концерн расширяет производственные мощности, открывая новые заводы. Чем будет заниматься Rheinmetall в Украине? (укр)