США ввели санкции против руководства российской Kaspersky Lab

Министерство финансов США ввели санкции против 12 граждан РФ: под ограничительные меры, в частности, попало руководство "Лаборатории Касперского".

Об этом говорится в заявлении министерства.

Под санкции попало руководство "Лаборатории Касперского":

исполнительный директор компании Андрей Тихонов,

директор по работе с персоналом Марина Алексеева,

директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,

заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев,

директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,

исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,

управляющий директор по России и странам СНГ Анна Кулашова, и другие.

Минторг США, помимо запрета реализации продукции "Лаборатории Касперского", ввел в отношении компании экспортные ограничения из-за ее сотрудничества с военными и разведывательными структурами РФ.

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По информации ведомства, программное обеспечение, выпускаемое "Лабораторией", может представлять угрозу для сохранности данных пользователей, в частности, существует риск передачи этих данных российским властям.

Напомним:

Сообщалось, что администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США.

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В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США в связи с опасениями, что оно использовалось Россией для шпионажа.

Угроза приобрела большую остроту после вторжения России в Украину 24 февраля.

По данным Reuters, правительство США начало приватно предупреждать некоторые американские компании на следующий день после того, как Россия вторглась в Украину, что Москва может манипулировать программным обеспечением, разработанным Kaspersky Lab.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила "Лабораторию Касперского" (Kaspersky Lab) в список компаний, угрожающих национальной безопасности США.

Экономическая правда