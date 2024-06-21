США ввели санкции против руководства российской Kaspersky Lab
Министерство финансов США ввели санкции против 12 граждан РФ: под ограничительные меры, в частности, попало руководство "Лаборатории Касперского".
Об этом говорится в заявлении министерства.
Под санкции попало руководство "Лаборатории Касперского":
- исполнительный директор компании Андрей Тихонов,
- директор по работе с персоналом Марина Алексеева,
- директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,
- заместитель генерального директора по стратегии и экономике Даниил Борщев,
- директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,
- исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,
- управляющий директор по России и странам СНГ Анна Кулашова, и другие.
Минторг США, помимо запрета реализации продукции "Лаборатории Касперского", ввел в отношении компании экспортные ограничения из-за ее сотрудничества с военными и разведывательными структурами РФ.
По информации ведомства, программное обеспечение, выпускаемое "Лабораторией", может представлять угрозу для сохранности данных пользователей, в частности, существует риск передачи этих данных российским властям.
Напомним:
Сообщалось, что администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США в связи с опасениями, что оно использовалось Россией для шпионажа.
Угроза приобрела большую остроту после вторжения России в Украину 24 февраля.
По данным Reuters, правительство США начало приватно предупреждать некоторые американские компании на следующий день после того, как Россия вторглась в Украину, что Москва может манипулировать программным обеспечением, разработанным Kaspersky Lab.
В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила "Лабораторию Касперского" (Kaspersky Lab) в список компаний, угрожающих национальной безопасности США.
Экономическая правда