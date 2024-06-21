В Минстратегпроме рассказали, когда Rheinmetall произведет первые 155-мм снаряды в Украине

На обустройство немецкого завода по производству артиллерийских боеприпасов может уйти 3-4 года.

Об этом говорится в статье ЭП.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить "шестизначное" количество артиллерийских снарядов на своем новом заводе в Украине. Однако первые боеприпасы сойдут с конвейера не скоро.

"Сейчас идет работа над соглашениями по созданию совместного предприятия и заказу оборудования. После этого будет производство оборудования, строительство завода, инфраструктуры, и в конце концов начнется производство боеприпасов. Обычно реализация таких проектов занимает 3-4 года. Но мы постараемся ускорить сроки", - рассказал ЭП заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Сергей Боев.

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Боев также рассказал о новом цехе по производству в Украине немецких БТР Fuchs и БМП Lynx. По его словам, сначала в Украине обустроят сборку машин из импортных компонентов. Впоследствии предприятия "Укроборонпрома" могут научиться производить части этих бронемашин и углубят локализацию. Также не исключено появление региональных модификаций с украинским оборудованием на борту.

"Глубина локализации зависит от украинских возможностей и готовности немцев передавать критические технологии. Чем глубже локализация, тем дешевле будет техника. Разница в стоимости между собранными из импортных компонентов и полностью произведенными в Украине машинами может составлять до двух раз", - отметил Боев.

В Rheinmetall ЭП ответили, что планируют поставить первые новые машины украинской армии уже в 2024 году, подготовка к этому продолжается, однако о деталях компания говорить отказалась

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