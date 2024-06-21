В субботу графики отключений света будут действовать только 8 часов
Пятница, 21 июня 2024, 17:02 -
В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"22 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 16:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что с 18:00 до 23:00 объем ограничений энергоснабжения будет больше из-за последствий массированных ударов россиян по энергообъектам.
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Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Новость дополняется.
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