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Нацбанк запрещает использовать кредитные средства для участия в азартных играх

Пятница, 21 июня 2024, 12:35 - Виктор Волокита
 
GETTY IMAGES

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, это позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования. 

В НБУ добавили, что изменения внесены постановлением правления НБУ от 21 июня 2024 года № 72, которое вступает в силу с 22 июня 2024 года.

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