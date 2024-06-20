Главной целью ночной атаки россиян в четверг были электростанции

Главной целью ракетно-дроновой атаки россиян по Украине ночью в четверг, 20 июня, были украинские электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В энергокомпании отмечают, что это была уже седьмая массированная атака россиян по энергосистеме с 22 марта.

"По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Главной целью снова были украинские электростанции", - говорится в сообщении.

Реклама:

В результаты атаки, было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. Есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области.

"Проводится осмотр повреждений. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, начаты аварийно-восстановительные работы", - добавили в пресс-службе компании.

Напомним:

Реклама:

В Украине во время последних атак на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Энергетики увеличат объемы ограничений потребления электроэнергии с 11:00 из-за атаки россиян, как именно это повлияет на графики сообщат облэнерго.

20 июня в результате ночной атаки армии РФ повреждены объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.

Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.

В четверг, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется - с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.

Экономическая правда.