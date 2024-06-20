Во время атак оккупантов на 2-х энергообъектах ранены 7 работников - Минэнерго 

В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, один из них - в тяжелом состоянии.

"С травмами различной степени тяжести каретами скорой помощи они направлены в больницу", - сообщили в Министерстве.

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Напомним:

Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

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Экономическая правда