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Во время атак оккупантов на 2-х энергообъектах ранены 7 работников - Минэнерго 

Четверг, 20 июня 2024, 11:15 - Виктор Волокита

В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, один из них - в тяжелом состоянии. 

"С травмами различной степени тяжести каретами скорой помощи они направлены в больницу", - сообщили в Министерстве. 

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Напомним:

Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

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Экономическая правда

Минэнерго война электроэнергия
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