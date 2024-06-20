Во время атак оккупантов на 2-х энергообъектах ранены 7 работников - Минэнерго
В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, один из них - в тяжелом состоянии.
"С травмами различной степени тяжести каретами скорой помощи они направлены в больницу", - сообщили в Министерстве.
Напомним:
Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.
Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
Экономическая правда