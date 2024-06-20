Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Окупанти пошкодили теплоелектростанцію ДТЕК і поранили 3 енергетиків

Четвер, 20 червня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно компанія: "Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу. Також серйозно пошкоджено обладнання станції".

Деталі: Повідомляється, що енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Реклама:

ДТЕК нагадав, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні 3 місяці.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, 3 енергетиків загинули", − йдеться в повідомленні.

Передісторія:

Реклама:

Українська правда.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими 20 червня 2024, 08:30
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС 19 червня 2024, 19:35
Ситуація з електропостачанням покращиться в серпні - Держенергонагляд 19 червня 2024, 18:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті