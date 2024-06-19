"Укрэнерго" уменьшило срок отключения света в четверг

В четверг, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется - с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будут сообщать дополнительно.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что в четверг, 20 июня, по всей Украине графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток.