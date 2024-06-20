Из-за ночной атаки энергосистемы энергетики увеличили объемы ограничения потребления

Энергетики увеличат объемы ограничений потребления электроэнергии с 11:00 из-за атаки россиян, как именно это повлияет на графики сообщат облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что посмотреть как именно это повлияет на графики почасовых отключений можно на сайтах местных облэнерго.

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Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивают.

Напомним:

20 июня в результате ночной атаки армии РФ повреждены объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.

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Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения, также серьезно повреждено оборудование станции.

В четверг, 20 июня, с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется - с 06:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам.

Экономическая правда.