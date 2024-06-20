Внаслідок нічної атаки пошкоджені об’єкти енергосистеми в чотирьох областях
20 червня внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Сьогодні вночі російські БПЛА завдали нового масованого удару по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.
У Міністерстві енергетики додали, що є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі.
Наразі наслідки ще уточнюються, однак енергетики вже працюють над їх ліквідацією.
Нагадаємо:
Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення, також серйозно пошкоджене обладнання станції.