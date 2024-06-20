Внаслідок нічної атаки пошкоджені об’єкти енергосистеми в чотирьох областях

20 червня внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Сьогодні вночі російські БПЛА завдали нового масованого удару по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

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У Міністерстві енергетики додали, що є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі.

Наразі наслідки ще уточнюються, однак енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Нагадаємо:

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Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення, також серйозно пошкоджене обладнання станції.