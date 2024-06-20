Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

Внаслідок нічної атаки пошкоджені об’єкти енергосистеми в чотирьох областях

Четвер, 20 червня 2024, 09:14 - Анастасія Дячкіна

20 червня внаслідок нічної атаки армії РФ пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.

Про це повідомляє "Укренерго". 

"Сьогодні вночі російські БПЛА завдали нового масованого удару по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

Реклама:

У Міністерстві енергетики додали, що є руйнування та пошкодження обладнання. Знеструмлювалися споживачі. 

Наразі наслідки ще уточнюються, однак енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Нагадаємо: 

Реклама:

Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення, також серйозно пошкоджене обладнання станції.

Міненергетики енергетика електроенергія війна
Реклама:
Матеріали за темою
Кредит для Хмельницької АЕС: Галущенко розповів, за які кошти добудують станцію 17 червня 2024, 14:18
Через обстріл у Чернігівській області одномоментно знеструмило майже дві тисячі абонентів 15 червня 2024, 10:40
Україна уклала низку угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями 12 червня 2024, 11:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті