Новости 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ

Об мосте в Киеве. В Киеве произошел обвал фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию. Жертв и пострадавших нет.

Глава департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заявил, что причина обвала тротуара Воздухофлотского путепровода пока неизвестна.

О санкциях против РФ. Евросоюз намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках нового пакета санкций против России.

Об отключениях света. В четверг, 20 июня, по всей Украине графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток.

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Об оборонном секторе. Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине.

Французская оборонно-промышленная группа Thales объявила о заключении трех соглашений с предприятиями украинского оборонного комплекса о сотрудничестве в сферах радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, радаров и беспилотников.

О БЭБ. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.

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Москва торгам не верит. Что изменят санкции против крупнейшей биржи РФ

Последние наложенные на финансовую инфраструктуру РФ ограничения ударили по возможностям покупать и продавать доллары и евро на открытом рынке. Как они будут работать? (укр)

Экономическое бронирование уже фактически работает. В каких городах и областях его можно получить?

Формально экономическое бронирование только обсуждается во властных кабинетах, но если проанализировать имеющиеся вакансии, то окажется, что оно уже давно существует. В каких профессиях и городах бронируют больше всего? (укр)