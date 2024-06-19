Реформа БЭБ: Комитет одобрил законопроект, который не согласован с международными партнерами
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Комитет одобрил не согласованный с международными партнерами текст закона #10439 по перезагрузке БЭБ", - говорится в сообщении.
Решение поддержали 22 нардепа, воздержались - 3.
Напомним:
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Впрочем, без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.
Верховная Рада на заседании 11 апреля поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Экономическая правда.