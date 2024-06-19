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Реформа БЭБ: Комитет одобрил законопроект, который не согласован с международными партнерами

Среда, 19 июня 2024, 10:44 - Артур Крыжный

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил законопроект о перезагрузке БЭБ, который не был согласован с международными партнерами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Комитет одобрил не согласованный с международными партнерами текст закона #10439 по перезагрузке БЭБ", - говорится в сообщении.

Решение поддержали 22 нардепа, воздержались - 3.

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Напомним:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Впрочем, без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.

Верховная Рада на заседании 11 апреля поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Экономическая правда.

налоги Верховная рада БЭБ
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