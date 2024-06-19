Два олигарха, российский газ и ВПК: стало известно, на что направят новые санкции ЕС против РФ

Евросоюз намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках нового пакета санкций против России.

Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на источники.

В список занесут, как утверждается, российскую эстрадную певицу, актрису театра и кино Полину Гагарину и двух олигархов: основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина и бизнесмена Романа Троценко. Они должны быть подвергнуты замораживанию активов и визовому запрету со стороны ЕС.

Ограничения будут касаться и президента российской "Балтики" Таймураза Боллоева, который в прошлом году захватил российские пивоварни датской компании Carlsberg.

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В проекте черного списка также фигурирует пророссийский кинорежиссер Алекс Гореславский и его финансируемая Кремлем "неправительственная организация" - московский Институт развития интернета.

Также в него попали директора российских военных заводов, мелкие чиновники и представители энергетических компаний.

Новый пакет санкций также включает ограничения на поставки российского сжиженного газа и нефтеналивного флота, экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения.

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Одна из военных фирм, на которую были направлены санкции, производила то, что ЕС назвал "самым необычным" оружием, например, "подводные пистолеты... винтовки" и "бесшумное оружие".

По словам собеседников портала, на принятие пакета ограничительных мер уже согласилась Венгрия. Германия намерена внести правки по ужесточению правил для дочерних компаний Евросоюза, работающих в России. Ожидается, что решение по этому вопросу будет найдено до встречи министров иностранных дел 24 июня.

Напомним:

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против Российской Федерации.

Экономическая правда.