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У Кличко отреагировали на падение моста на Жилянской

Среда, 19 июня 2024, 20:15 - Александр Колесниченко
 
фото Александра Колесниченко, ЭП

Глава департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заявил, что причина обвала тротуара Воздухофлотского путепровода пока неизвестна.

Об этом он сообщил в комментарии ЭП.

По его словам, информации об аварийном состоянии путепровода в департамент не поступала.

Напомним:

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В Киеве произошел обвал фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию. Жертв и пострадавших нет.

Киев КГГА транспорт
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