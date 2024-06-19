У Кличко отреагировали на падение моста на Жилянской
Среда, 19 июня 2024, 20:15 -
Глава департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор заявил, что причина обвала тротуара Воздухофлотского путепровода пока неизвестна.
Об этом он сообщил в комментарии ЭП.
По его словам, информации об аварийном состоянии путепровода в департамент не поступала.
Напомним:
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В Киеве произошел обвал фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию. Жертв и пострадавших нет.
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