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Корпорация из США начнет производство боеприпасов в Украине

Среда, 19 июня 2024, 13:13 - Экономическая правда

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине.

Об этом сообщает Breaking Defence.

Northrop Grumman, со штаб-квартирой в штате Вирджиния, планирует начало производства боеприпасов среднего калибра в Украине в рамках соглашения о совместном производстве между Пентагоном и украинским правительством.

Отмечается, что в будущем планируют расширить производство до танковых и артиллерийских боеприпасов

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Соглашение о совместном производстве Northrop является первым публично признанным соглашением между премьер-министром обороны США и украинским правительством по производственному проекту в Украине.

Сообщается, что новая программа Государственного департамента США по развитию оборонных предприятий в Украине инвестирует 2 миллиарда долларов в украинскую оборонно-промышленную базу и откроет двери для американо-украинского совместного производства. 

Напомним:

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Полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту доходов оборонных компаний, поскольку правительства США и Европы пополняют свои запасы вооружения, после его передачи Киеву.

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.

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