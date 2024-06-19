Корпорация из США начнет производство боеприпасов в Украине

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman намерена начать производство боеприпасов среднего калибра в Украине.

Об этом сообщает Breaking Defence.

Northrop Grumman, со штаб-квартирой в штате Вирджиния, планирует начало производства боеприпасов среднего калибра в Украине в рамках соглашения о совместном производстве между Пентагоном и украинским правительством.

Отмечается, что в будущем планируют расширить производство до танковых и артиллерийских боеприпасов

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Соглашение о совместном производстве Northrop является первым публично признанным соглашением между премьер-министром обороны США и украинским правительством по производственному проекту в Украине.

Сообщается, что новая программа Государственного департамента США по развитию оборонных предприятий в Украине инвестирует 2 миллиарда долларов в украинскую оборонно-промышленную базу и откроет двери для американо-украинского совместного производства.

Напомним:

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Полномасштабное вторжение России в Украину привело к росту доходов оборонных компаний, поскольку правительства США и Европы пополняют свои запасы вооружения, после его передачи Киеву.

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