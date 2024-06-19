В Киеве "устал" еще один мост

Тротуарная часть Воздухофлотского путепровода в Киеве обвалилась на проезжую часть улицы Жилянской и рельсы Борщаговского скоростного трамвая.

Об этом сообщает корреспондент ЭП. "Киевпастранс" сообщил о задержке движения трамваев №№ 1,3 "из-за обвала части сооружения".

фото из соцсетей

фото Александра Колесниченко, ЭП

фото Александра Колесниченко, ЭП

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"Задерживается движение трамваев №№ 1, 3 из-за обвала фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода на трамвайную линию. Движение авто вдоль трамвайной линии также временно перекрыто. Сейчас автомобильное движение перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под путепроводом)", - впоследствии заявили в КГГА.

Жертв и пострадавших нет. Отмечается, что на месте работают необходимые городские службы, "чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения".

"Ремонт путепровода было запланировано начать в 2024 году", - добавили в КГГА.

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Глава департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что причина обвала тротуара Воздухофлотского путепровода пока неизвестна. По его словам, информация об аварийном состоянии путепровода в департамент не поступала.

Путепровод находится на балансе КП "Киевдормост". Кандибор говорит, что в этом году КП планировало делать противоаварийный ремонт объекта.

Экономическая правда