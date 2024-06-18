Убытки "Энергоатома" из-за оккупации ЗАЭС превышают 210 миллиардов

По состоянию на июнь прямые убытки "Энергоатома" из-за оккупации Запорожской атомной электростанции превысили 210 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Петр Котин, пишет "Укринформ".

"Прямых убытков за первую неделю их пребывания там 35 млрд грн. На сегодня мы уже потеряли более 210 млрд грн из-за того, что Запорожская АЭС не работает", - сказал Котин.

При этом Энергоатом не подсчитал убытки из-за вынужденного перемещения работников ЗАЭС на подконтрольную правительству Украины территорию.

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По словам Котина, ежемесячно из-за простоя ЗАЭС Энергоатом теряет около 6 млрд грн.

Напомним:

Совместное коммюнике Саммита мира в Украине предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ.

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Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) и Россия сходятся во мнении, что в нынешних условиях перезапуск оккупированной Запорожской АЭС не является ни целесообразным, ни безопасным.

Ранее лидер РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

Запустить россиянам Запорожскую АЭС мешает потеря Каховского водохранилища, отсутствие энергосетей и нехватка персонала, заявили в "Энергоатоме".

Экономическая правда