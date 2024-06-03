Перезапуск россиянами ЗАЭС не будет безопасным, и они это понимают – МАГАТЭ

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) и Россия сходятся во мнении, что в нынешних условиях перезапуск оккупированной Запорожской АЭС не является ни целесообразным, ни безопасным.

Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил во время пресс-конференции в Вене, пишет "Укринформ".

"Что касается Калининграда, то я бы не говорил о том, что Россия хочет запустить (ЗАЭС - ред.), а я пытаюсь помешать ей это сделать. Это было бы несправедливо и неправильно. Но очевидно, что была информация, признаки, которые указывали на то, что такое намерение было. Поэтому я сразу отреагировал на эти вещи. Я сказал: "Ну, хорошо. Ладно, какая здесь идея? Есть ли временные рамки?".

Поэтому я думаю, что технические разговоры позволили нам понять, что они (русские - ред.) действительно намерены использовать эту станцию, но они признают, скажем так, что мы сходимся или имеем одинаковую точку зрения, что на данный момент это было бы непрактично и, возможно, даже опасно", - подчеркнул Гросси, комментируя свою встречу 28 мая в Калининграде с российской делегацией.

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Он добавил, что дискуссии в Калининграде не следует характеризовать "как формальную договоренность".

"Это была техническая дискуссия, но с совпадением в том смысле, что при нынешних обстоятельствах перезапуск, постепенный или одновременный, или нескольких блоков, был бы нецелесообразным. Причинами этого являются, во-первых, конечно, военные действия, которые все еще продолжаются в регионе. А во-вторых - ситуация вокруг внешнего энергоснабжения", - отметил гендиректор Гросси.

По его словам, российская сторона сейчас понимает "нецелесообразность" перезапуска ЗАЭС.

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"Я думаю, что вывод, и я был рад отметить, что это единственный вывод российского менеджмента, заключается в том, что при нынешних обстоятельствах это было бы нецелесообразно. Идея, конечно, у них есть - перезапустить в какой-то момент. Они не планируют выводить эту атомную электростанцию из эксплуатации", - резюмировал он.

Гросси также заявил, что сначала в районе ЗАЭС не должно быть никакой военной активности, а также обеспечено стабильное внешнее электроснабжение и проведены важные ремонтные работы.

Напомним:

Ранее лидер РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

Запустить россиянам Запорожскую АЭС мешает потеря Каховского водохранилища, отсутствие энергосетей и нехватка персонала, заявили в "Энергоатоме".

Экономическая правда