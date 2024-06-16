У межах Саміту миру планують підтвердити, що ЗАЕС має перебувати під контролем України

Getty Images

Спільне комюніке Саміту миру в Україні, який проходить у Швейцарії передбачає пункт, у якому країни-учасниці погоджуються із необхідністю контролю України над ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ.

Про це йдеться у спільному комюніке, який планують прийняти у рамках Сміту миру, передає "Європейська правда".

Так, у першому пункті спільної позиції йдеться про те, що ядерні обʼєкти мають працювати безпечно та надійно під контролем України та наглядом МАГАТЕ.

"По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, захищеним та екологічно прийнятним. Українські атомні об’єкти, включаючи Запорізьку АЕС, повинні працювати безпечно та надійно під повним суверенним контролем України, відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Будь-яка погроза ядерною зброєю або застосування в нинішній війні є неприпустимими", - йдеться у спільному комюніке, яке мають підписати учасники Саміту миру.

Реклама:

Як повідомляє "Європейська правда", попри те, що наразі це формально проєкт, а не кінцеве рішення, напередодні йшлося про те, що в документ вже не буде внесено правок, стверджують учасники саміту.

Нагадаємо:

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд у суботу, 15 червня, відкриває дводенний Глобальний саміт миру, присвячений обговоренню української "формули миру".

Реклама:

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення понад 1,5 мільярдів доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.

Економічна правда