В "Энергоатоме" назвали причины, которые не позволят россиянам запустить Запорожскую АЭС

Запустить россиянам Запорожскую АЭС мешает потеря Каховского водохранилища, отсутствие энергосетей и нехватка персонала.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом со ссылкой на слова председателя правления компании Петра Котина.

Так, перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС россиянам мешает много факторов, в частности:

потеря воды в Каховском водохранилище;

отсутствие линий электропередачи;

нехватка квалифицированного персонала.

Кроме того, ядерное топливо на ЗАЭС исчерпало свой ресурс эксплуатации.

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Напомним:

Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.

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На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

Экономическая правда.