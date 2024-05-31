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В "Энергоатоме" назвали причины, которые не позволят россиянам запустить Запорожскую АЭС

Пятница, 31 мая 2024, 14:59 - Артур Крыжный

Запустить россиянам Запорожскую АЭС мешает потеря Каховского водохранилища, отсутствие энергосетей и нехватка персонала.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом со ссылкой на слова председателя правления компании Петра Котина.

Так, перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС россиянам мешает много факторов, в частности:

  • потеря воды в Каховском водохранилище;
  • отсутствие линий электропередачи;
  • нехватка квалифицированного персонала.

Кроме того, ядерное топливо на ЗАЭС исчерпало свой ресурс эксплуатации.

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Напомним:

Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.

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На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

Экономическая правда.

Энергоатом ЗАЭС
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