В "Энергоатоме" назвали причины, которые не позволят россиянам запустить Запорожскую АЭС
Запустить россиянам Запорожскую АЭС мешает потеря Каховского водохранилища, отсутствие энергосетей и нехватка персонала.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом со ссылкой на слова председателя правления компании Петра Котина.
Так, перезапустить временно оккупированную Запорожскую АЭС россиянам мешает много факторов, в частности:
- потеря воды в Каховском водохранилище;
- отсутствие линий электропередачи;
- нехватка квалифицированного персонала.
Кроме того, ядерное топливо на ЗАЭС исчерпало свой ресурс эксплуатации.
Напомним:
Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.
На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.
Экономическая правда.