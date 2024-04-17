На Запорізькій АЕС не проводять усі необхідні ремонти - Енергоатом

Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Radio NV.

Він зауважив, що через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих.

"Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки", - сказав Котін.

Він зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблоку ЗАЕС у "холодний зупин" в "Енергоатома" виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.

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Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії досить стримано діє у питанні деокупації Запорізької атомної електростанції й не має інструментів для того, щоб змусити Росію покинути її.

Переведення всіх енергоблоків Запорізької АЕС у холодний стан зменшує ризики, однак головною загрозою ядерній безпеці є окупація електростанції російськими військами.

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Усі шість енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції переведені у стан холодного зупину вперше з 2022 року.

Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).